Трое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

5 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 193 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 161 человек. Трое заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям. Один из пациентов страдал сахарным диабетом, еще один ожирением. Инфекция у всех сопровождалась тяжелым течение двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 114 человек - есть признаки ОРВИ, у 17 пневмония, у остальных 62 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 48 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 13 337 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8709, умерших 128.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,96.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: