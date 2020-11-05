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Руководство томской МСЧ №2 опровергло информацию из соцсетей об отсутствии кислорода

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Главврач медсанчасти №2 Томска Алексей Михленко заявил, что распространяемая в соцсетях информация о якобы истощенных запасах кислорода не соответствует действительности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональный оперштаб.

«Информация о том, что в больнице закончился кислород не соответствует действительности, хотя бы потому, что кислород для пациентов с дыхательной недостаточностью производится из воздуха на установленной кислородной станции. Дважды в месяц проводятся профилактические работы на станции, в ходе которого наблюдается часовое снижение объема, не более того», — приводит оперштаб слова Михленко.

При этом он подтвердил распространяемую информацию о случаях перевода людей из МСЧ №2 в другие ковидарии.

«Так, в респираторный госпиталь на базе родильного дома №4 ежедневно переводятся больные со среднетяжелым течением заболевания COVID-19. Перевод пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, не может быть произведен», — пояснил Михленко.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 13 тыс. 144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 8 тыс. 548, умерших — 125.

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