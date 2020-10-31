Еще четыре пациента с COVID-19 скончались в Томской области

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 108 человек. Четверо зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все четверо скончавшихся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, двое – сахарным диабетом, один – бронхиальной астмой и хронической болезнью почек. На фоне заболевания коронавирусом у всех развился респираторный дистресс-синдром, дыхательная и полиорганная недостаточность, у двоих – инфекционно-токсический шок, у одного – тромбоэмболия легочных артерий.

У большинства вновь заболевших - 117 человек - есть признаки ОРВИ, у 20 пневмония. У остальных 54 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 68 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 12 371 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 8 241, умерших 123.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе находится на уровне 1,06.

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