В Томске зацвел «рыбий хвост»

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета зацвела пальма кариота мягкая, называемая «рыбий хвост» из-за формы листьев. Растение цветет только раз в жизни, но на протяжении нескольких лет, сообщает пресс-служба вуза.

Кариота мягкая родом из Юго-Восточной Азии и сейчас широко используется в уличном озеленении в тропических странах и в интерьерном озеленении.

Пальма «рыбий хвост» цветёт всего один раз в жизни, но в течение нескольких лет: первое соцветие вырастает из самой макушки ствола, а с окончанием его цветения ниже по стволу начинают по очереди зацветать другие. Самым последним зацветает соцветие почти на уровне земли. После того как все они отцветут и созреют плоды — ствол отмирает, но рядом вырастает несколько новых дочерних побегов, которые начнут цвести через несколько лет.

«Кстати, плоды у этой пальмы ядовиты и не используются в пищу, а вот молодые неразвернувшиеся листья довольно вкусные в тушёном виде, — рассказали сотрудники Ботанического сада. — В странах, где растёт эта пальма, местное население часто срезает соцветия и собирает капающий сладкий сок — его потом выпаривают и получают пальмовую патоку или сбраживают».

В Ботаническом саду ТГУ растет несколько экземпляров пальмы «рыбий хвост», но они в основном расположены вдали от экскурсионной тропы и не видны посетителям. В этом году впервые зацвела пальма в экскурсионной зоне, так что гости Ботсада смогут увидеть её интересные соцветия, напоминающие «африканские косички».

Полюбоваться на цветение пальмы «рыбий хвост» в Сибирском ботаническом саду можно будет в течение ближайших двух недель — по субботам и воскресеньям, с 10.00 до 17.00.

Напомним, посещение оранжерей СибБС проходит в формате самостоятельных экскурсий (без экскурсовода) при обязательном наличии маски у посетителей.

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