Томский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание

30 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томский аэропорт начинает работать по осенне-зимнему расписанию, которое продлится до 27 марта 2021 года. В этот период из томского аэровокзала можно будет улететь по 15 направлениям, рейсы по которым организуют 9 авиакомпаний.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines» и «Уральские авиалинии» продолжат выполнять рейсы по направлению Томск-Москва, согласно осенне-зимнему расписанию, и доставят пассажиров в аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Авиакомпании «S7 Airlines» продолжит выполнять рейсы в Новосибирск 5 раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницами и воскресеньям. Напомним, что благодаря специально разработанному расписанию рейсы из Томска удобно стыкуются с большим количеством направлений из аэропорта Толмачево и предлагают удобные пересадки для дальнейшего путешествия на восток страны.

В новом осенне-зимнем сезоне сохранится востребованный томичами рейс Томск-Казань, его продолжит выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро»

Продолжатся рейсы авиакомпании «СиЛА» в Абакан и Барнаул. Кроме того, благодаря реализуемой по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина программе развития местных воздушных линий данной компанией будет продолжено выполнение субсидируемых из областного бюджета рейсов в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый по доступным для населения тарифам.

Из Томска в Стрежевой рейсы будет осуществлять авиакомпания ЗАО «ЮТэйр».

Авиакомпания «NordStar» сохранит программу полетов по направлениям Красноярск-Томск-Сургут и обратно.

Авиакомпания «ИрАэро» запланировала рейсы в Иркутск, Новый Уренгой и Тюмень.

Авиакомпания «РусЛайн» продолжит выполнение рейса Томск-Екатеринбург с частотой 2 раза в неделю. Следует отметить, что данные рейсы пользовались большой популярностью у пассажиров благодаря раннему прибытию в аэропорт Екатеринбурга и удобным стыковкам по направлениям в европейской части России. В рамках государственной программы поддержки и развития региональных рейсов из федерального и регионального бюджетов осуществляется субсидирование данного маршрута, что позволяет тарифам оставаться доступными для пассажиров.

Более подробная информация о расписании рейсов, днях и времени вылета размещена на официальном сайте Аэропорта разделе Расписание.

В Аэропорту ТОМСК проведён полный комплекс профилактических мероприятий по подготовке всех служб и наземного оборудования, средств механизации, зданий и сооружений к работе в осенне-зимний период.

Для работы в сложных зимних метеоусловиях подготовлены необходимые объёмы противообледенительных жидкостей, химреагентов и других расходных материалов для обработки воздушных судов и поддержания состояния поверхности лётного поля в эксплуатационных условиях.

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