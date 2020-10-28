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В Томской области завершили работы по сбору нефтесодержащей жидкости в затоне Оби

Происшествия, Томские новости, нефть разлив нефти экологическая катастрофа В Томской области завершили работы по сбору нефтесодержащей жидкости в затоне Оби

Специалисты «ЭКОСПАС» (организация, специализирующаяся на ликвидации разлива нефтепродуктов) завершили работу в затоне Оби в Каргасокском районе, собрав 245 кубометров нефтесодержащей жидкости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Работы продолжались восемь дней и закончились во вторник, 27 октября.

В воскресенье, 18 октября, из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи. В результате она столкнулась с баржей, на которой хранились емкости с нефтью. Одна из восьми емкостей получила трещину, через которую часть нефтепродуктов вытекла в затон. Пробоина оперативно была устранена силами организации, осуществляющей эксплуатацию судна.

Участок разлива удалось локализовать 19 октября с помощью бонового заграждения длиной 150 метров.

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