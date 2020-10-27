Завтра томичей ждет сильный ветер, похолодание, снег и гололед

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 28 октября, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 19-24 м/с. Похолодание», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, происшествиями на дорогах, пожарами в жилом секторе.

Гражданам необходимо соблюдать меры личной и пожарной безопасности, водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

По данным сайта Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, дождь, ветер юго-западный 5 м/с, температура воздуха днем 5°С.

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