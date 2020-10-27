Томский политех первым в России проведет Urban Greenhouse Challenge

В Томском политехническом университете пройдет международный конкурс студенческих проектов, посвященный инновационным технологиям восстановления лесов после пожаров и рубок Urban Greenhouse Challenge. Политех станет первым российским вузом, где организуют это мероприятие, сообщает пресс-служба вуза.

Инициатором проведения Urban Greenhouse Challenge стал Вагенингенский университет (Нидерланды) — один из лидеров мировых рейтингов в категориях «экология», «сельское хозяйство», «пищевая наука и промышленность». Первый конкурс прошел в 2018 году в Амстердаме и собрал 23 команды из 40 университетов 10 стран мира. Второй — в 2019 году в Китае: за победу боролись 53 команды из 79 университетов 28 стран мира.

По словам координатор конкурса, и. о. руководителя научно-производственной лаборатории ТПУ «Агробиофотоника» Сергей Туранов, идея проведения конкурса в Томском политехе появилась достаточно давно, но окончательная договоренность была достигнута в конце 2019 года, когда в Томск приезжали ученые из Вагенингенского университета для знакомства с инженерными и научными решениями политехников в области сельского хозяйства.

«В ТПУ есть большой задел по направлению «умного» сельского хозяйства и агробиофотоники. В университете работают над прогнозированием лесных пожаров, роботизацией сельского хозяйства, мы исследуем влияние параметров излучения на рост и развитие растений, создаем системы автоматизации световых и микроклиматических условий, разрабатываем методы оптической диагностики процессов вегетации растений. Вместе с коллегами изучаем возможность ускоренного выращивания хвойных деревьев. Наши и мировые результаты показывают, что современные решения позволяют значительно ускорить процесс выращивания сеянцев. Так, в обычных условиях они растут несколько лет, а в полностью контролируемых закрытых помещениях при использовании специальных технологий сеянцы можно получить даже за три месяца», — поясняет Сергей Туранов.

Участвовать в международном конкурсе могут студенты из любой страны мира в составе команд от трех до десяти человек. Это могут быть студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры любого направления подготовки. Присоединиться к Urban Greenhouse Challenge могут и недавние выпускники университетов (окончившие учебу не раньше чем в июле 2019 года). Рабочий язык конкурса — английский. Призовой фонд составляет 10 тысяч долларов. Проекты, занявшие первое, второе и третье места, получат 4 000, 2 000 и 1 000 долларов соответственно. Поощрительными призами будут награждены команды, предложившие интересные и необычные решения по одной или нескольким задачам.

Зарегистрироваться участники могут до 28 февраля 2021 года на официальном сайте проекта.

«В течение нескольких месяцев участники будут разрабатывать сити-фермы — автономные комплексы для выращивания сеянцев хвойных и лиственных деревьев на многоярусных установках. Студенты должны будут разработать дизайн комплекса, выбрать материалы для его изготовления с учетом их эффективности и экологичности, предложить решения по использованию естественных источников энергии, продумать варианты роботизации, спроектировать наружное и внутреннее освещение, подобрать оптимальные размер и форму многоярусных установок. При составлении проекта участники должны будут учитывать принципы бережливого, экологически чистого и/или безотходного производства», — рассказывает координатор Urban Greenhouse Challenge.

Деятельность проектных команд будет организована в онлайн-формате. С участниками будут работать эксперты из ТПУ и приглашенные специалисты. Кроме того, в рамках конкурса организаторы планируют провести лекции и мастер-классы по темам, отвечающим поставленным перед участниками задачам. Расписание мероприятий появится на сайте конкурса.

«Основная цель конкурса — привлечь талантливую молодежь из разных стран к решению задач, актуальных для мировой экологии и экономики. Мы постараемся не ограничивать фантазию участников, так что ожидаем как реально выполнимые проекты, так и фантастические футуристические идеи. Но параллельно мы ищем реальных партнеров для развития этой тематики. Вполне возможно, что лучшие идеи Urban Greenhouse Challenge будут внедрены в жизнь, причем при непосредственном участии авторов», — отмечает начальник управления развития международного сотрудничества ТПУ Максим Волков.

Планируется, что итоги конкурса будут подведены в июне 2021 года.

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