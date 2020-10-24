«Мы не всегда понимаем, что такое данные»: «Data DebatЫ» прошли в «Точке кипения – Томск»

24 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В среду, 21 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» прошли «Data DebatЫ» на тему «Доступность данных. Данные как ресурс». Эксперты в области AI&Data обсудили возможности и вызовы применения технологий работы с данными для решения задач в науке и экономике и актуальных проблем общества.

Директор Центра прикладного анализа больших данных Томского госуниверситета Вячеслав Гойко отметил важнейшие отличительные особенности разных видов данных. В своей профессиональной деятельности он долгое время работал с промышленными данными, а с 2016 года начал работать с данными про людей совместно с социологами и лингвистами. «Когда работаешь с данными про людей – возникают этические вопросы», - говорит Гойко. Роль университета в работе с анализом данных, как отметил Вячеслав, это проложить путь для человека в его стремлении к счастью.

Со-основатель сети инновационных экосистем в MediaX (Стэнфорд) Нил Рубенс продолжил тему счастья и рассказал об одном из исследований с применением инструментов анализа данных. На основе нескольких тысяч данных было выделено 30 типов ценностей разных данных, которые выделяют люди для себя. Помимо финансовых ценностей, были также определены эмоциональные, функциональные, социальные ценности. «Важно думать о данных в широком смысле, - говорит Нил. – Например, как использовать данные для принятия решений? Очень важно и полезно изображать данные». К слову, одним из направлений профессиональной деятельности Нила и его коллег является визуализация данных. Нил в своей практике использует инструменты визуализации данных, которые в виде графов показывают связи между разными типами данных, участниками, на основании чего в дальнейшем заинтересованными лицами принимаются решения или выстраивается стратегия работы.

По словам проректора по цифровизации Томского политехнического университета Александра Фадеева, сегодня анализ данных позволяет сделать нашу ежедневную жизнь намного проще. В качестве примера он привел работу сервисов агрегатора такси. Сегодня Яндекс.Такси и Uber могут предсказывать больше 60% поездок своих пользователей. «Используя уже эти данные, а также если мы точно будем знать, куда поедут жители Томска в определенное время, сервисы смогут построить такую логистику, которая сократит время ожидания и доставки до пункта назначения, - говорит эксперт. – И сама поездка будет стоить намного дешевле». Другой вопрос, как найти эти данные и агрегировать их все вместе. «К тому же мы не всегда понимаем, что такое данные, и насколько корректно и возможно работать с жизнями людей», - обозначил Фадеев.

Директор томской компании ENBISYS Дмитрий Бубнов уверен, что с данными можно производить те же действия, что и с ресурсами. По его словам, данные, как и любой другой ресурс, могут ничего не стоить, а могут стоить больших денег. «Но данные точно ничего не стоят без алгоритмов их использования, - говорит Дмитрий. – Когда данные превращаются в ценность, то они чего-то стоят».

Участникам также было предложено ответить на ряд вопросов в формате блиц-опроса. Так, на вопрос, где сейчас еще можно «пренебречь» этикой в работе с данными, мнения экспертов разошлись. По мнению Александра Фадеева, на стадии исследований и первичного изучения, когда только рождается гипотеза. Нил отметил, что понятие этики в разных странах разное. «Например, в Японии приоритетом является общественное благо, и этим точно нельзя пренебрегать», - говорит Рубенс. Дмитрий Бубнов в свою очередь отметил, что использование данных и строительство разных сервисов можно и нужно регулировать, это вопрос к самому человеку. В другом вопросе – в какой модели нужно двигаться в работе с данными: в модели новых человеческих отношений или технических систем – все участники сошлись в одном мнении, что работать с машинами и техническими системами намного легче. Но в любом случае работать нужно на пересечении этих двух моделей.

Фото: предоставлено организаторами

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