Завтра томичей научат готовить манигот и русско-итальянские сырники

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2020 // Фото: instagram.com/derevenskoe_molochko

В четверг, 22 октября, в рамках проекта «Тепло с «Деревенским молочком» пройдет прямой эфир с директором филиала Пушкинского музея в Томске, руководителем документального фотопроекта «Томск. Карта историй» Наталией Почтаревой.

«Вместе с гостем мы приготовим итальянское блюдо манигот и русско-итальянские сырники, а пока готовим, будем разговаривать про наш любимый город и его замечательных жителей», — сообщают организаторы.

Прямой эфир стартует в 14.00.

Проект «Тепло с «Деревенским молочком» запущен компанией в октябре. В прямой эфир приходят известные персоны Томска и рассказывают о своих социально значимых проектах. Разговор происходит в непринужденной обстановке, на кухне за готовкой. Гости готовят свои фирменные блюда, шутят, поют песни и, конечно, рассказывают о любимом городе.

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