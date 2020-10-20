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Три тонны нефти вылилось в реку Обь после столкновения двух барж в Томской области — «Экоспас»

Происшествия, Томские новости, экоспас нефть разлили нефть разлив экологическая катастрофа в Томской области Три тонны нефти вылилось в реку Обь после столкновения двух барж в Томской области — «Экоспас»

Специалисты томского подразделения «Экоспас» (занимается устранением разлива нефтепродуктов) продолжают сбор нефти на месте разлива в затоне реки Обь в Каргасоксом районе, где в минувшее воскресенье столкнулись две баржи, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на компанию.

«По предварительным данным, из поврежденной емкости одной из барж в воду вылилось три тонны нефти, ее сбор продолжается», — сказал представитель «Экоспаса».

По его словам, нефтеводяную смесь собирают в емкости, чтобы потом утилизировать.

В компании добавили, что на месте разлива работают 10 человек и техника.

Как сообщалось, 18 октября две баржи столкнулись в затоне реки Обь у села Каргасок в Томской области. В результате из пробоины в одном из восьми танкеров баржи вытекла нефть.

Утром в понедельник специалисты установили на реке боновые заграждения, локализовали зону разлива, которая составила порядка 800 кв. м, и приступили к сбору нефти.

По факту инцидента Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР и Западно-Сибирская транспортная прокуратуры проводят проверки.

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