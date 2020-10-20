Бывшие руководители вокзала Томск-I получили условный срок за взятки и покровительство

Томский Обзор / Фото: 20 октября 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске вынесен обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, ранее занимавших руководящие должности на железнодорожном вокзале Томск-I, сообщает пресс-служба западно-сибирской транспортной прокуратуры.

С июля 2017 по июнь 2019 года подсудимые получили от коммерческой организации 360 тыс. рублей за незаконное подключение к сетям электроснабжения, а в апреле 2019 года — 195 тыс. рублей от представителей другой организации за покровительство при проведении ремонтных работа на железнодорожном вокзале. По данному факту были возбуждены уголовные дела по «а, в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение группой лиц по предварительному сговору взятки в крупном размере).

Вину в совершении преступлений они признали полностью.

Суд приговорил каждого из виновных к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 4 года и назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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