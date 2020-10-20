18+
18+

Бывшие руководители вокзала Томск-I получили условный срок за взятки и покровительство

Судебные дела, Томские новости, взятки арестовали превышение полномочий покровительство Бывшие руководители вокзала Томск-I получили условный срок за взятки и покровительство

В Томске вынесен обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, ранее занимавших руководящие должности на железнодорожном вокзале Томск-I, сообщает пресс-служба западно-сибирской транспортной прокуратуры.

С июля 2017 по июнь 2019 года подсудимые получили от коммерческой организации 360 тыс. рублей за незаконное подключение к сетям электроснабжения, а в апреле 2019 года — 195 тыс. рублей от представителей другой организации за покровительство при проведении ремонтных работа на железнодорожном вокзале. По данному факту были возбуждены уголовные дела по «а, в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение группой лиц по предварительному сговору взятки в крупном размере).

Вину в совершении преступлений они признали полностью.

Суд приговорил каждого из виновных к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 4 года и назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Тэги/темы:
Томские новости

В научной библиотеке ТПУ появился памятник легендарному коту-библиотекарю Василию

22 октября 2020
Томские новости

В Томске на Киевской загорелся заброшенный деревянный дом

21 октября 2020
Томские новости

В Томске открылась новая кофейня Sansara

23 октября 2020
Томские новости

Пожилой мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Томске

8 ноября 2020
Томские новости

Развернутый на базе томского роддома №4 респираторный госпиталь принял первых пациентов с COVID-19

23 октября 2020
Томские новости

Из-за неконтролируемого приема антибиотиков в Томской области выросла заболеваемость пневмонией без коронавируса — замгубернатора

11 ноября 2020
Томские новости

В Томской области осенние каникулы для школьников продлили до 8 ноября

28 октября 2020
Томские новости

Завтра в библиотеке ТПУ откроется памятник знаменитому коту-библиотекарю Василию

21 октября 2020
Томские новости

Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

6 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle