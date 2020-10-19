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Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19, 26 человек выздоровели, трое зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Двое умерших в возрасте 60+ имели в анамнезе хроническую болезнь почек, у одного из них диагностирована тромбоэмболия легочных артерий. Третий входил в группу риска по возрасту (65+), у него была ишемическая болезнь сердца и гипертония.

В сообщении уточняется, что у всех троих инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 109 человек - есть признаки ОРВИ, у 16 пневмония, у 50 инфекция протекает бессимптомно.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся В обсерваторах под Томском находятся 46 человек. В школах Томской области закрыты на карантин 26 классов (0,43% от общего числа классов в регионе).

С учетом последних данных, за весь период пандемии в регионе установлены 10 109 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 349, умерших 104.

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