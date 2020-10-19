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В Томской области произошел разлив нефтепродуктов из-за столкновения двух барж

Происшествия, Томские новости, баржа разлив нефть нефтепродукты столкновение баржи В Томской области произошел разлив нефтепродуктов из-за столкновения двух барж

Накануне утром, 18 октября, возле села Каргасок столкнулись две баржи, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 10.00 в затоне реки Обь. Здесь из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи, которая столкнулась с другой баржей, груженной нефтью.

В результате столкновения судов произошел разлив нефтепродуктов в акваторию затона из-за пробоины в одном из 8 танков баржи. Жертв и пострадавших нет.

В сообщении отмечается, что пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован, в акватории затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, значительного экологического вреда не допущено.

По данному факту проводится проверка.

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