В Томской области произошел разлив нефтепродуктов из-за столкновения двух барж

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2020 // Фото: epp.genproc.gov.ru/

Накануне утром, 18 октября, возле села Каргасок столкнулись две баржи, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 10.00 в затоне реки Обь. Здесь из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи, которая столкнулась с другой баржей, груженной нефтью.

В результате столкновения судов произошел разлив нефтепродуктов в акваторию затона из-за пробоины в одном из 8 танков баржи. Жертв и пострадавших нет.

В сообщении отмечается, что пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован, в акватории затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, значительного экологического вреда не допущено.

По данному факту проводится проверка.

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