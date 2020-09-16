Завтра томичей ждут грозы, град и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 17 сентября, в Томской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, возможен град, порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций. Жителям региона небходимо соблюдать меры личной безопасности.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра днем в Томске ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 21°С, ветер южный, 3 метра в секунду.

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