Завтра томичей ждут грозы, град и сильный ветер
Завтра, 17 сентября, в Томской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«По области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, возможен град, порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций. Жителям региона небходимо соблюдать меры личной безопасности.
По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра днем в Томске ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 21°С, ветер южный, 3 метра в секунду.