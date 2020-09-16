Tokyo Instruments готова помочь Томскому политеху представить разработки на японском рынке

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Tokyo Instruments Inc. (Япония) заинтересовано в разработках Томского политехнического университета (ТПУ) и готово содействовать вузу в выходе на японский рынок, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-президента компании Кавабэ Цунетака.

«Сегодня и завтра мы планируем ознакомиться с новейшими технологиями и приборами, разработанными в университете. Мы всегда ищем новые формы сотрудничества и по возможности готовы продемонстрировать ваши технологии на японском рынке», — сказал Цунетака.

Он отметил, что компания, прежде всего, заинтересована в разработках вуза в области материаловедения и биомедицины. Потенциально они могут быть использованы в научных институтах и университетах Японии.

По словам врио ректора ТПУ Андрея Яковлева в ходе визита японской делегации стороны планируют обсудить форматы возможного сотрудничества.

«У нас развивается много направлений, в которых наше взаимодействие может развиваться. Например, у нас развито направление, связанное с ускорительной техникой. В это области мы решаем широкий спектр прикладных задач по плазмохимии, по исследованию материалов, модификации материалов», — сообщил Яковлев.

Tokyo Instruments Inc. основана в 1981 году, занимается поиском технологий и разработок в различных странах мира для их последующего экспорта в Японию.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2020 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает восьмое место.

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