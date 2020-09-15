Томские легкоатлеты взяли «бронзу» на первенстве России

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2020 // Фото: depms.ru

Два легкоатлета из Томской области — Максим Балашов и Андрей Черепин — стали бронзовыми призерами первенства России, которое проходило с 8 по 11 сентября в Челябинске, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

На старт вышли более 900 спортсменов из 68 регионов страны. Томскую область представили десять атлетов. На дистанции 5000 метров в возрастной группе до 23 лет третье место занял студент НИ ТГУ Максим Балашов. Андрей Черепнин, представляющий Томскую областную спортивную школу олимпийского резерва и ДЮСШ №1 города Томска, завоевал «бронзу» среди юниоров на дистанции «400 метров с барьерами». Тренеры спортсменов — Елена Соколенко и Андрей Михайловский.

В финале чемпионата выступили томские спортсмены Дмитрий Разумов и Виктория Погребняк. Дмитрий на дистанции 400 метров стал пятым, а Виктория, которая представляла сразу два региона — Томскую область и Алтайский край, заняла шестое место на дистанции «100 метров с барьерами». Оба атлета являются спортсменами Томской областной спортивной школы олимпийского резерва.

В последний день соревнований томичи пробежали эстафету 4×400 метров, заняв 8 место. По словам председателя Томской областной федерации легкой атлетики Андрея Михайловского, такой результат — тоже положительный.

«Даже восьмое место — это дополнительные очки для томской команды. В следующем году ребята будут выступать в первой лиге, что дает возможность заявить больше спортсменов на чемпионат. В целом, наши спортсмены в Челябинске выступили на твердую четверку», — добавил Андрей Михайловский.

Сейчас томские атлеты готовятся к заключительному старту сезона — командному Чемпионату России, который пройдет с 19 по 20 сентября в Сочи. Наш регион на турнире представят пять спортсменов.

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