В Томской области более 60 новых случаев COVID-19, один пациент скончался
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 61 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек, один из зараженных скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.
У 26 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 34 есть признаки ОРВИ, у одного - пневмония. В обсерваторах под Томском находятся шесть человек.
Умерший от коронавируса пациент входил в группу риска по возрасту. Течение болезни осложнялось двусторонней полисигментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, полиорганной недостаточностью, рецидивирующей тромбоэмболией легочных артерий.
С учетом последних данных в за весь период пандемии в Томской области установлены 6264 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5109, умерших 75.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,13.