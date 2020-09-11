В Томской области более 60 новых случаев COVID-19, один пациент скончался

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 61 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек, один из зараженных скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 26 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 34 есть признаки ОРВИ, у одного - пневмония. В обсерваторах под Томском находятся шесть человек.

Умерший от коронавируса пациент входил в группу риска по возрасту. Течение болезни осложнялось двусторонней полисигментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, полиорганной недостаточностью, рецидивирующей тромбоэмболией легочных артерий.

С учетом последних данных в за весь период пандемии в Томской области установлены 6264 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5109, умерших 75.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,13.

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