Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске — МВД

11 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске оппозиционного политика Алексея Навального перед тем как он почувствовал себя плохо в самолете в Москву, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по СФО.

«Среди них — гостиница „Xander Hotel“ с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, „Венская кофейня“ в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль», — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что полицейские опросили пятерых из шести граждан, которые сопровождали Навального во время поездки, среди которых Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается», — отмечается в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным, а также его лечащего врача.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

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