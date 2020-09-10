В Томской области зарегистрированы 56 новых случаев COVID-19

10 сентября 2020 / Томский Обзор

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 52 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 11 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 22 имеются признаки ОРВИ, у 23 — пневмония. В обсерваторе под Томском находится шесть человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 6203 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 5084, умерших 74.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 1,05.

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