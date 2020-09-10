В следующем году пять зеленых пространств Томска получат статус городских лесов

10 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства проведут подготовительные работы по лесоустройству для придания статуса «городские леса» отдельным зеленым зонам Томска, сообщает пресс-служба администрации города.

Таким образом планируется защитить леса от вырубки, застройки, складирования отходов и пр. Также в таких лесных массивах невозможна передача земель в частную собственность. Статус «городские леса» предполагает возможность заниматься на их территории научно-исследовательской деятельностью и отдыхать.

В следующем году статус получат следующие территории: Сосновый бор, включая пос. Спутник, массивы в окрестностях пос. Кузовлево и Светлого, Апрель, Заварзино, деревни Лоскутово общей площадью свыше 726 Га. В настоящее время официально на кадастровый учет уже поставлен лес в поселке Аникино.

В рамках мероприятий по лесоустройству будут определены объемы существующих насаждений, площади проведенных вырубок, проведена космосъемка, составлены абрисы (ситуационные схемы), собрана информация о том, как изменилась территория за последние годы, в том числе, после лесных палов и пожаров, в результате воздействия вредных организмов и пр. Эти работы выполнит подрядчик городской администрации.

Согласно паспорту Томска, площадь зеленых насаждений города по итогам 2019 года составила 9 756 гектаров.

Напомним, что по постановлению администрации города Томска «Об утверждении муниципальной программы „Формирование современной городской среды“ на 2018–2022 годы» площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 жителя в 2020-2022 должна составлять не менее 150 кв.м.

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