Первый лекторий на фестивале Том Сойер Фест Томск состоится в воскресенье

10 сентября 2020 / Томский Обзор

В воскресенье, 13 сентября, на площадке «Том Сойер Фест Томск» пройдет первая лекция для волонтеров фестиваля.

На первой встрече, организованной городским лекторием «Макушин», выступят председатель комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства Администрации Томска Никита Кирсанов и Дмитрий Поляков — дизайнер, основатель проекта «Город не бесит».

От Дмитрия Полякова участники лектория узнают о том, что такое проект «Город не бесит», чем занимаются его основатели, как привлекают волонтеров и работают с ними, и как сделать свой город уютным и чистым. А еще о том, как научиться замечать хорошее.

Никита Кирсанов расскажет об интересных деталях реализации муниципального проекта «Дом за рубль», который работает в нашем городе с 2016 года. В рамках программы инвесторы могут арендовать старинный дом за 1 рубль на 49 лет, после того, как отремонтируют здание за свой счет.

Длительность каждого выступления составит 30 минут, после чего можно будет задать вопросы спикерам, попить чай и присоединиться к работам по приведению дома на Совпартшкольном, 6а в порядок. Поэтому организаторы рекомендуют одеваться «как на картошку»:)

Встреча пройдет на открытом воздухе: посадочные места будут организованы во дворе здания.

Начало лектория в 12.00 по адресу пер. Совпартшкольный, 6а.

Записаться на лекцию можно по тф. +7 901 611 06 66.

Напомним, в этом году Томск повторно присоединился к фестивалю восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Организаторами томского фестиваля выступают Ольга Павлова, Первый музей славянской мифологии и Светлана Савина, АНО «Координационный центр «ЕТИС».

Сейчас волонтеры занимаются ремонтом дома по пер. Совпартшкольный, 6а. К работам могут присоединиться все желающие, расписание выкладывается в инстаграм-аккаунте фестиваля.

«Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств.

Городской лекторий Макушин — независимый образовательный проект, стартовавший в Томске осенью 2020 года. Это передвижная площадка для проведения открытых лекций для горожан, а также встреч с прессой и экспертами по теме краеведения, урбанистики и городского развития, запущенная одноименной медиалабораторией.

Тэги/темы: