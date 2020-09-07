В Томске несколько семей потеряли жилье в крупном пожаре

7 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В минувшую субботу, 5 сентября, в Томске произошел крупный пожар в пер.Карьерный, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 4.41. Пожар удалось ликвидировать к 6.39. В результате в доме по пер.Карьерный, 9 обгорели стены внутри одноэтажного частного кирпичного жилого дома, сгорел мансардный этаж. Обгорели стены и деревянная обрешетка гаража.

В соседнем доме по пер.Карьерный, 11 обгорели деревянная обрешетка крыши, частично стены внутри одноэтажного шлакозаливного жилого дома. Обгорела обрешетка крыши крытого двора.

Общая площадь пожара составила 306 кв.метров. Во время ликвидации возгорания взорвался газовый баллон. Еще 3 баллона эвакуировали пожарные. На месте работали 34 человека и 6 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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