Завтра томичей ждет похолодание, град и шквалистый ветер

Томский Обзор / Фото: 3 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 4 сентября, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области сохранятся дожди, местами сильные, по западным и северным районам очень сильные дожди, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра 18-23 м/с. Понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, затоплением ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов.

Жителям необходимо соблюдать правила личной безопасности при ухудшении погодных условий: избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов, быть внимательными при переходе проезжей части. Порывы ветра лучше переждать в помещении.

По данным сайта томского Гидрометцентра завтра в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до 15 градусов тепла. Ветер западный, 4 метра в секунду.

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