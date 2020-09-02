Томский ученый помог выявить более 300 видов рыб, официально не учтенных в РФ

2 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива Юрия Дылдина

Учёный Биологического института Томского госуниверситета Юрий Дылдин выступил инициатором масштабного исследования, в рамках которого специалисты из России, Чехии и Германии оценили разнообразие пресноводных рыб и морских видов, заходящих в пресные воды РФ и прилегающих территорий. Исследование показало, что в РФ было недоучтено более 300 видов, сообщает пресс-служба вуза.

Полученные данные позволяют российской ихтиологической науке интегрироваться в мировое пространство на совершенно новом современном научном уровне. На основании проведенной ревизии и полученных данных можно полноценно контролировать и рационально использовать природные биологические богатства России, придавать охранный статус отдельным видам, проводить мониторинг. Можно показать на историческом отрезке влияние интродуцированных (переселённых) видов на местную ихтиофауну, влияние человеческой деятельности на состояние тех или иных видов, влияние климата и множество других аспектов.

Как отмечает ихтиолог ТГУ Юрий Дылдин, количественные данные по биоразнообразию рыб базируются, в основном, на исследованиях середины прошлого века с незначительными дополнениями, что дает крайне ошибочные данные об истинном состоянии российской ихтиофауны. Группа учёных, в которую вошли специалисты трех стран, в том числе один из самых признанных ихтиологов в мире Рональд Фрик (Германия), проанализировала большой массив информации, касающейся ихтиофауны РФ.

В основу работы положены критически проанализированные источники – книги, публикации, диссертации, отчеты научно-исследовательских институтов, типовые каталоги и базы данных, например, «Catalog of Fishes», за более чем двухсотлетний период. Наряду с этим ихтиологи проанализировали многолетние исследования, опубликованные в различных научных источниках за последние 35 лет (до 2016 года включительно). Также были изучены ихтиологические коллекции 15 научных организаций Канады, Японии, России, США, Англии.

Новые данные получены по разным водоёмам, в частности, по крупнейшей реке России – Оби и ее бассейну. Например, восстановлен таксономический статус у хариуса Никольского и доказано существование сибирской миноги, которую многие учёные рассматривали в составе другого вида – камчатской миноги. В качестве ещё одного примера исследователи приводят данные по небольшой реке Лютога, протекающей на юге Сахалина и впадающей в залив Анива. За неполные пять лет здесь зарегистрирован целый ряд видов-мигрантов из более южных вод, среди них несколько видов фугу, ранее не встречавшихся в Лютоге и Аниве, морской судак и другие.

"До недавнего времени по разным данным состав пресной и солоноватой ихтиофауны России включал от 351 до 486 видов, – говорит Юрий Дылдин. – Проведённые нами исследования показали, что их количество почти в два раза больше и включает 791 вид. При этом стоит отметить, что Россия – в связи с ее размерами и большим количеством различных водотоков – остается страной, которая является естественным резервуаром для сохранения огромного количества диких популяций разных видов рыб. Безусловно, некоторым представителям ихтиофауны требуются охранные мероприятия, но в сравнении со многим другими странами Россия выглядит выигрышно".

Одним из инструментов выявления новых видов в последние десятилетия выступает ДНК-экспертиза. Она позволяет идентифицировать тех представителей ихтиофауны, которые внешне одинаковы, но очень сильно различаются генетически. Периодически учёные совершают находки и описывают новые виды. Несколько таких открытий на счету ихтиологов ТГУ.

Полученные данные представлены в научной статье, вышедшей в журнале Киотского Императорского университета Publications of the Seto Marine Biological Laboratory.

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