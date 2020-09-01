Летом томичи чаще всего отдыхали на берегу Оби - исследование МТС

1 сентября 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Серафима Кузина

Пляжи и базы отдыха в районе Победы и Киреевска стали самыми популярными местами отдыха у томичей минувшим летом. К такому выводу пришли аналитики МТС после анализа в изменении мобильного трафика.

В ходе исследования выяснилось, что жители Томска предпочитают отдыхать в прибрежной зоне реки Оби, которая расположена примерно в часе езды от города. Вероятно, что развитая инфраструктура и возможности для рыбалки сделали Победу и Киреевск самыми популярными местом отдыха среди томичей. По данным МТС, с наступлением лета мобильный трафик* здесь вырос 2,2 раза по сравнению с зимними месяцами (для анализа учитывались данные интернет-трафика, а также голосового трафика за февраль и июль 2020 года). Эта же локация является абсолютным лидером по общему объему скачанного трафика.

На втором месте — район Синего утеса, который является природным памятником и находится на правобережье Томи. Полюбоваться живописными видами сюда приезжают круглый год, но относительно зимних месяцев мобильный трафик здесь все же вырос на 79%.

Замкнул тройку лидеров озерный комплекс поселка Самусь, состоящий из семи водоемов, расположенных в окрестностях посёлка. Каждое озеро имеет свое название и своих поклонников среди томичей. Самым популярным считается озеро Мальцево. Здесь прирост трафика от зимы к лету составил 44%.

В десятку самых популярных мест для пляжного отдыха также вошли другие пляжи, расположенные преимущественно на берегу Томи: Тахтамышево и Черная речка (парк отдыха «Томское море») и на берегу озера в Березкино (база отдыха «Улыбка»).

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