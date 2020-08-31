Сотрудники «Томскнефти» принимают поздравления в честь своего профессионального праздника

31 августа 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Для многотысячного коллектива предприятия День нефтяника, который отмечается в первое воскресенье сентября, — самый главный профессиональный праздник и приятный повод для того, чтобы отметить своих лучших сотрудников. В этот раз награды получат более двухсот работников «Томскнефти». Свыше 60-ти человек — от компаний-акционеров «Роснефть» и «Газпром нефть», 18 — от Министерства энергетики России. Пятерым в течение года присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Портреты девяти человек размещены на городской Доске почета в Стрежевом. В их числе — Алексей Дабижа.

Алексей Валентинович трудится механиком в цехе поддержания пластового давления №1. Занимает эту должность уже 14 лет. В «Томскнефти» начал работать в 1985 году, устроившись на центральную базу производственного обслуживания и комплектации. Сегодняшнее свое подразделение считает одним из самых стабильных в «Томскнефти». В ЦППД-1 сплоченный, дружный коллектив, где многие бок о бок трудятся десятилетиями.

Благодарность НК «Роснефть» объявлена оператору товарному цеха подготовки и перекачки нефти №3 Т.В.Илавской. Татьяна Владимировна рассказала, что нынешний День нефтяника для неё 33-й. В «Томскнефть» она устроилась 27 августа 1987 года, приехав из Волгоградской области. Работала диспетчером в цехе добычи нефти, а в 1995 году перешла в ЦППН.

— Работу свою люблю, — добавила она. — А город Кедровый стал моей второй родиной.

Муж у Татьяны Владимировны тоже нефтяник и тоже трудится в системе «Роснефти». Учится добывать нефть и сын — он студент Томского политехнического университета.

Интересный путь прошёл Олег Григорьевич Ковальчук, отмеченный благодарностью НК «Роснефть». В первый раз на Лугинецкое месторождение он попал в 1991 году в составе строительного отряда, возводившего общежития. В 2012-м вернулся сюда уже мастером цеха эксплуатации и ремонта трубопроводов №4. Ликвидацией аварий занимается и сын Олега Григорьевича, но он работает в поселке Пионерном.

— Наша профессия для настоящих мужчин, и мы ею гордимся, — сказал О.Г.Ковальчук.

Почётную грамоту АО «Томскнефть» ВНК получил мастер цеха по обслуживанию электрооборудования Лугинецкой газокомпрессорной станции Ю.А.Лукьянов. Он устроился в «Томскнефть» в 2004 году после окончания университета. Начинал слесарем по ремонту технологических установок, ещё три года трудился машинистом технологических компрессоров. В 2009-м был назначен мастером.

— Я не ожидал, что получу награду от предприятия, поэтому сегодняшний день для меня действительно праздничный, — сказал Юрий Александрович.

Начальник цеха контрольно-измерительных приборов, автоматики и связи Алексей Борисович Ожегов отмечен благодарностью компании «Роснефть». С нефтянкой он познакомился в 1999 году, когда участвовал в запуске Стрежевского НПЗ. На Лугинецком месторождении трудится с 2000 года. В составе одного из подразделений ЗАО «Автоматика» участвовал в строительстве Лугинецкой газокомпрессорной станции. А когда её ввели, остался работать на ЛГКС прибористом. Позже предложили должность мастера, ещё через девять лет — заместителя начальника цеха. Последние семь лет возглавляет это подразделение.

— Я люблю свою работу. Оборудование на станции современное, было несколько модернизаций, поэтому мне здесь интересно. А такие приятные поощрения, как почётные грамоты и благодарности, конечно же, мотивируют на дальние успехи, — рассказал Алексей Борисович.

Стрежевским нефтяникам есть чем гордиться — и кадрами, и инновациями, и производственными показателями. День работников нефтяной и газовой промышленности был учреждён в 1965 году в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири. Огромный вклад в покорение недр внесли и наши земляки. Достаточно сказать, что в этом году День нефтяника отмечается в 55-й раз. «Томскнефть» празднует его 54-й год подряд.

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