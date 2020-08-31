На ограде ТГУ откроется выставка молодых томских художников «Мифы и пиксели»

31 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 1 сентября, в Томске откроется выставка графики молодых томских художников — выпускников Института искусств и культуры ТГУ (кафедра изобразительного искусства, специальность «Графика»), сообщают организаторы.

Работы, объединенные в выставку «Мифы и пиксели» — это общий поиск визуального языка, который сегодня очерчивает границы искусства в отношении к визуальной избыточности цифрового «пиксельного» мира.

Серия иллюстраций «Карнавал жизни» Дарьи Каревой погружается в секреты визуальной нарративности и раскрывает трогательную фантазийную историю девочки, читающей книгу сказок на лугу. Александра Бровкина в графической серии «Из мира, где светят семь солнц» исследует мифологический символизм культурной архаики и знакомит зрителей с яркими и выразительными образами, созданными на основе мифологии коренных народов Сибири — селькупов. Елизавета Щербина, опираясь на мифы, легенды и суеверия стран Центральной, Восточной и Северной Европы, создает графическую книгу «Сказки безымянных братьев» в жанре фэнтези, с мистической атмосферой и цитированием героев скандинавского folk-metal. Денис Ермаков ностальгирует по периоду расцвета аркадных компьютерных игр и обращается к направлению пиксель-арт, с помощью которого развивает сюжет о драматичном пути художников-одиночек. Яна Анфилофьева адаптирует литературные образы для современной воспитательной дидактики в виде монументальной графики.

Выставка представлена в двух форматах: онлайн-проекта и городской интервенции (ограда университетской рощи ТГУ, пр. Ленина, 36). Экспозиция будет открыта до 15 октября 2020 года.

Также в рамках выставки 15 сентября состоится онлайн-лекция «Современная печатная графика» Анны Чернышевой, хранителя фонда графики стран Америки и Восточной Европы, научного сотрудника Отдела графики ГМИИ им. А.С. Пушкина. Начало в 18.00.

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