Tele2 запустила собственную сеть в Республике Алтай

1 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Tele2

Накануне, 27 августа, Tele2 официально запустила собственную сеть в Республике Алтай. Работы велись с декабря 2019 года. Теперь гости региона и местные жители могут пользоваться быстрыми и качественными сервисами оператора в полной мере.

Горный Алтай долгое время оставался регионом в котором у Tele2 не было собственной сети. Услуги связи клиенты оператора здесь получали через сети роуминговых партнеров.

«До выхода в Горный Алтай туристы пользовались услугами наших роуминговых партнеров. Понятно, что с точки зрения тарификации, возможности быть на связи у клиентов все было хорошо. Но не имея собственной сети мы не могли привлекать абонентов Горного Алтая и контролировать качество услуг, которые получают наши клиенты, приехавшие из других регионов. Поэтому логичным было решение о запуске собственной сети», — отметил директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

«Когда мы строили сеть в Республике Алтай, мы очень тщательно анализировали перемещение наших клиентов. Перед нами стояла задача создать такие условия, при которых можно без проблем перемещаться между регионами и пользоваться при этом услугами связи — голосом и высокоскоростным мобильным интернетом. Большое внимание мы уделяли покрытию в приграничных районах. Я считаю, что у нас это получилось», — отметил на прошедшей накануне онлайн-конференции руководитель отдела эксплуатации сети филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Цуканов. На связь он вышел с Айского моста, который соединяет Алтайский край и Республику Алтай.

Строительство сети было сопряжено с двумя осложняющими работы факторами. Первый — особенности рельефа. Из-за перепадов высот обеспечить покрытие именно там, где нужно, оказалось не самой простой задачей. Необходимо было решить вопрос с транспортом.

«Из-за рельефа местности это оказалось достаточно творческой задачей», — отметил технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Евгений Брызгалов, подключившийся со смотровой площадке горы Тугая в Горно-Алтайске.

В свою очередь директор филиалов Tele2 в Алтайском крае Роман Князев отметил, что при строительстве сети силы были сосредоточены на самых высокотрафиковых местах — Горно-Алтайск, Майма, Манжерок, Чимал. Особое внимание было уделено автомобильным дорогам - Чуйскому тракту от Бийска до Горно-Алтайска и Чемальскому тракту.

До вчерашнего дня сеть работала в тестовом режиме. При этом абоненты Tele2 получали доступ к базовым станциям по мере их строительства.

Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 (слева) и Роман Князев, директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай (справа) Фото: Пресс-служба Tele2

«Это позволило нам в боевом режиме настроить нашу сеть, довести ее до оптимального состояния», — отметил Роман Князев.

Следуя своему девизу — «Другие правила» — в Tele2 решили строить новую сеть в технологиях 2G и 4G.

«Если посмотреть на статистику по проникновению 3G-трубок в Сибири, то количество таких девайсов, поддерживающих только 3G уже меньше, чем просто кнопочных „звонилок“. Поэтому мы считаем, что наше решение было абсолютно правильным. Располагая хорошим "портфелем" частот мы подходили к стройке в разных населенных пунктах по-разному. Например, в Горно-Алтайске мы остановились на диапазонах 1800 Мгц и 2600 Мгц, что позволяет сделать оптимальное соотношение между покрытием и емкостью сети. Вдоль Чемальского тракта сосредоточились на частотах 1800 Мгц и 800 Мгц. Данный диапазон позволяет значительно расширить радиус покрытия даже на высоте», — уточняет Роман Князев.

На сегодняшний день жителям Алтая доступны все продукты Tele2. Кроме того, в рамках запуска сети и продаж сим-карт жители республики смогут бесплатно попробовать качество связи на тарифе «Мой онлайн».

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