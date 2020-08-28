Со следующей недели в Томске на улице Гоголя вводят одностороннее движение

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Во вторник, 1 сентября, в Томске на ул.Гоголя будет введено одностороннее движение. К такому решению накануне пришли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке ул.Гоголя от ул.Алтайской до пер.Плеханова. Здесь движение будет организовано только в сторону Плеханова и будут установлены соответствующие дорожные знаки. В перспективе на данному участке будет выделена пешеходная зона.

В сообщении отмечается, что решение о введении одностороннего движения на ул.Гоголя было принято после обращения жителей домов по ул.Алтайской 8, Алтайской 8/1 и других. По оценкам специалистов, движение пешеходов здесь ранее было затруднено из-за большего количества автомобилей, объезжающих по ул.Гоголя крупные магистрали.

В связи с планируемыми изменения горожан просят соблюдать правила дорожного движения.

Тэги/темы: