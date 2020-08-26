За сутки в Томской области зарегистрировали 38 новых случаев COVID-19, 92 человека выздоровели

26 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 38 случаев заболевание коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 92 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 10 из вновь заболевших зафиксирована пневмония, у 18 признаки ОРВИ, у 10 инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах находится один человек.

С учетом последних данных, в Томской области зафиксированы 5 409 случаев заболевания коронавирусом, 4 353 человека выздоровели, 62 скончались.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на отметке 0,96, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

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