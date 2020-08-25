Утром на трассе Томск — Мариинск прицеп КАМАЗа съехал в кювет

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 26 августа, на трассе Томск — Мариинск съехал в кювет прицеп лесовоза, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.00 на 24 километре трассы, в районе села Семилужки. Здесь у КАМАЗа 43118 произошел обрыв поворотного круга передней оси прицепа, из-за чего чего прицеп съехал в кювет.

В данный момент на месте работают сотрудники органов внутренних дел, движение на данном участке трассы не затруднено.

Тэги/темы: