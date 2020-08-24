Завтра в Томске начнется федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

24 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 25 августа, в Томской области стартует федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Участники будут соревноваться в номинации «Лучший разработчик веб и мультимедийных приложений».

В состязании, которое пройдет в онлайн-режиме, примут участие 12 человек со всей России: от Крыма до Якутии. Томскую области представит Денис Шарапов, программист ООО «КРЕО - СОФТ».

По заданию конкурсанты должны будут выполнить прототип веб-сервис для организации мероприятий службы занятости: этот сервис позволит собирать и систематизировать основные события и важные мероприятия по разным тематикам на одной площадке.

Это практически важная задача, так как в Томской области планируется модернизация службы занятости населения по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Модернизация затронет внешний вид офисов, изменит саму роль центров занятости и перезагрузит сервисы для граждан и работодателей.

Работы участников конкурса «Лучший по профессии» будет оценивать группа экспертов — преподавателей профессиональных образовательных учреждений из разных регионов России, в том числе Томского техникума информационных технологий. Председатель комиссии — Максим Пудалов, технический директор ООО «ГеоС».

Конкурс пройдет в полностью в дистанционном формате при технической поддержке НИ ТГУ.

Лучшие работы будут взяты за основу для дальнейшей проработки и внедрения в новом кадровом центре «Работа России». Также сервис будет предложен коллегам из других регионов для реализации в субъектах РФ.

Следить за конкурсантами можно будет в режиме реального времени по ссылке.

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