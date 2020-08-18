Дважды осужденному экс-главе томского ГУ МЧС вновь инкриминируют превышение полномочий - источник

18 августа 2020 / Томский Обзор

Бывший начальник Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, осужденный за взятку и превышение полномочий, стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Ему инкриминируют превышение должностных полномочий, как и по второму уголовному делу. Расследование завершено, дело направлено в суд», — сказал собеседник агентства.

У «Интерфакса» пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Как сообщалось, в июле 2019 года Бегун был осужден за взятку в 300 тыс. рублей и приговорен к семи годам колонии, штрафу в размере 900 тыс. рублей, трехлетнему запрету занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления. Дело расследовал СКР по материалам регионального управления ФСБ.

Кроме того, суд лишил Бегуна специального звания генерал-майор внутренней службы. Сторона защиты обжаловала приговор, но Томский областной суд оставил его в силе.

В середине августа Бегуна осудили за превышение полномочий: по его указанию две частных охранных организации незаконно получили лицензии на тушение пожаров, благодаря чему смогли заключить договоры с торговыми центрами и летними лагерями.

Сложив наказания по приговорам, суд назначил Бегуну в общей сложности 7 лет и 1 месяц колонии, штраф в 795 тыс. рублей, запретил занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 3 года, а также лишил специального звания.

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