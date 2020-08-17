В Томском госуниверситете стартовала школа по педдизайну

Сегодня, 17 августа, на базе Томского госуниверситета стартовала летняя Школа педагогического дизайна в смешанном обучении. В рамках интенсива преподаватели, методисты и администраторы учебного процесса освоят подходы, которые позволяют эффективно проектировать образовательные продукты и миксовать онлайн и оффлайн форматы обучения.

Как сообщает пресс-служба вуза, участниками онлайн-школы стали около 200 преподавателей из Большого Томского университета, КФУ, ВШЭ, МИСиС и других вузов страны. Школа организована ТГУ с привлечением экспертов из разных университетов, в том числе из Университета Монаша (Австралия).

"В марте преподавателям всех российских вузов пришлось перевести свои курсы полностью в онлайн. Это происходило в условиях цейтнота, поэтому времени на то, чтобы качественно перестроить курс, совершенно не было, – говорит организатор летней школы, директор НОЦ «Институт передовых технологий обучения» Елена Другова. – Сейчас вузы все больше оценивают плюсы смешанного обучения, которое представляет собой интегрированное сочетание традиционного обучения с онлайн-подходами. Задача школы – помочь преподавателям взять от этих форматов лучшее и научиться органично сочетать их при проектировании своего курса. Начало учебного года уже совсем скоро, поэтому участникам школы предложен недельный интенсив".

Проводить его будут специалисты ТГУ и приглашённые эксперты – педагогические дизайнеры из Университета Монаша (Австралия) с большим опытом в образовательном проектировании. Другими приглашенными экспертами выступят сотрудники НИТУ «МИСиС», модератор программ МШУ «Сколково». В ходе интенсива участники познакомятся с моделью ADDIE (Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate), которая уже доказала свою эффективность при проектировании архитектуры курсов для различных аудиторий и целей. Использование этого инструмента поможет преподавателям выбирать оптимальные формы передачи информации студентам и максимально результативно использовать время и ресурсы в образовательном процессе.

"Педагогический дизайн применим абсолютно к любому обучению, в том числе корпоративному, – добавляет Елена Другова. – Поэтому интерес к интенсиву проявили представители региональной власти и промышленности. После «обкатки» курса мы планируем масштабировать этот опыт и транслировать его коллегам из других университетов, поскольку тема качественного проектирования смешанного образования крайне актуальна. Смешанное обучение доказанно является наиболее эффективной формой обучения при условии грамотного его проектирования. Поэтому умение «миксовать» и последовательно сочетать очные взаимодействия и технологически опосредованные взаимодействия между учащимися, преподавателями и учебными ресурсами будет востребовано не только сейчас, но и после окончания пандемии".

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