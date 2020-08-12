На трассе Томск-Колпашево сбили корову
13 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера днем, 12 августа, в Томской области произошло ДТП, в результате которого пострадала корова, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 15.40 на 165 километре трассы Томск-Каргала-Колпашево. Здесь 34-летний водитель Mazda «не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства», в результате чего под колеса попала корова.
В результате дорожно — транспортного происшествия пострадало животное.
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