На трассе Томск-Колпашево сбили корову

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 12 августа, в Томской области произошло ДТП, в результате которого пострадала корова, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.40 на 165 километре трассы Томск-Каргала-Колпашево. Здесь 34-летний водитель Mazda «не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства», в результате чего под колеса попала корова.

В результате дорожно — транспортного происшествия пострадало животное.

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