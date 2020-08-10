На сохранение занятости Томская область направит 68,5 млн рублей

10 августа 2020 / Томский Обзор

Меры поддержки безработных, разработанные департаментом труда и занятости Томской области, охватят более тысячи жителей региона.

Главные из них — временная занятость сотрудников, общественные работы, а также еженедельный дайджест «горячих вакансий» от работодателей. На сохранение занятости в регионе из федерального бюджета выделено 68,5 млн рублей.

«Одна из мер, которые предлагает служба занятости, — общественные работы. Благодаря им соискатели могут быстро получить дополнительный заработок и продолжать поиск основного места трудоустройства, — сообщила начальник департамента труда и занятости Томской области Светлана Грузных. — Мы уже сформировали банк предложений от заинтересованных работодателей: им такой формат тоже позволяет оперативно решить кадровую проблему, заменить отсутствующий персонал или привлечь сотрудников, находящихся в вынужденных отпусках».

Предприятия, готовые организовать общественные работы, получат из федерального бюджета субсидию на возмещение заработной платы в размере МРОТ, умноженный на районный коэффициент и страховые взносы.

«Работникам, оказавшимся под угрозой увольнения или в вынужденном отпуске, служба занятости также предлагает дополнительную временную работу на их собственных или других предприятиях. Заработную плату им также компенсируют за счет регионального бюджета», — подчеркнула Светлана Грузных.

Подать заявку на участие в мероприятиях и получить консультацию работодатели могут по телефону: (382 2) 46-93-19. Соискатели, желающие принять участие в общественных работах, могут обращаться в центры занятости по месту жительства.

«С апреля 2020 года все центры занятости региона работают в дистанционном режиме, усилия специалистов сосредоточены на поддержке и претендентов на вакансии, и работодателей. За это время служба занятости отработала более 27 тысяч заявок на предоставление услуг», — пояснила Светлана Грузных, уточнив, что сводный банк вакансий доступен на портале «Работа в России».

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