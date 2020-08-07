Девочка получила травмы в недостроенном здании в Томске

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Накануне, 6 августа, в Томске двенадцатилетняя девочка получила травмы при падении в недостроенном здании в поселке Светлый, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, девочка с друзьями находилась на третьем этаже здания. Здесь она провалилась в отверстие в полу, упав на пол 2 этажа. В результате девочку с травмами доставили в медучреждение.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка случившегося, в том числе с точки зрения обеспечения требований безопасности при содержании здания его собственником.

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