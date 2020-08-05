Lada Largus слетела с трассы и опрокинулась на трассе Томск — Колпашево

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 6 августа, на трассе Томск — Колпашево произошло ДТП, в результате которого пострадал человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.38 на 27 километре трассы. По предварительным данным, водитель Lada Largus не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажир автомобиля доставлен в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 8 (3822) 664-422 или в дежурную часть ОМВД России по Томскому району 8 (3822)499-025, 8 (3822) 64-34-61.

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