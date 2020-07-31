Томский центр инновационного развития станет 14-м региональным оператором «Сколково»

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2020 // Фото: sk.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович договорились сделать Томский центр инновационного развития региональным оператором «Сколково», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Для качественного инновационного развития Томску каждый год необходимо не меньше 100 новых стартапов, — подчеркнул во время онлайн совещания Сергей Жвачкин. — Такой поток нужно генерировать и стимулировать. Поэтому мы предлагаем фонду „Сколково“ придать статус регионального оператора Центру инновационного развития Томской области. Он объединяет 200 высокотехнологичных компаний, тесно сотрудничает с нашей особой экономической зоной, с академической наукой, с шестью томскими университетами, два из которых имеют статус национальных исследовательских, а один — опорного вуза. Центр инновационного развития — это ядро региональной инновационной экосистемы».

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поддержал предложение томского губернатора. Центр инновационного развития Томской области станет 14-м региональным оператором «Сколково». Участниками проекта фонда уже сегодня являются 22 стартапа из Томской области.

«В Томске много компаний, которые являются резидентами «Сколково», — отметил Аркадий Дворкович. — По представленности инновационных стартапов Томская область среди лидеров, поэтому необходимость появления здесь регионального оператора Фонда «Сколково» назрела. С учетом того бесценного ресурса, который есть в регионе — я говорю про высшие учебные заведения Томской области — очень важно, чтобы было налажено эффективное взаимодействие между университетами и региональным оператором «Сколково». Для нас это просто бесценный ресурс, который нужно использовать во благо региона и всей страны, с тем, чтобы у нас развивалась и фундаментальная наука, и коммерциализация научных разработок. Оператор сможет обеспечивать весь спектр сервисов, которые предусматриваются законодательством, регулирующим деятельность «Сколково», и нашими внутренними процедурами, и будет оказывать помощь в становлении всем инновационным компаниям. Мы будем максимально содействовать тому, чтобы региональный оператор оказывал качественные услуги компаниям по высоким стандартам «Сколково».

Статус региональных операторов закреплен год назад в новой редакции закона «Об инновационном центре „Сколково“». Региональные операторы оказывают поддержку местным технологическим компаниям по стандартам «Сколково». Такие сервисы как содействие в коммерциализации и выходе на российский и международный рынки, привлечение венчурных инвестиций, патентование и юридическое сопровождение сделок, менторские и акселерационные программы, доступны не только непосредственным участникам проекта «Сколково», прошедшим экспертизу в Фонде, но и другим региональным компаниям.

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