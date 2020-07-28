Ушел из жизни известный томский журналист Соломон Выгон

28 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

На 83-м году жизни скончался известный томский журналист Соломон Выгон, сообщила председатель томского отделения Союза журналистов России Вера Долженкова.

«Неделю назад его доставили в третью горбольницу с сердечной недостаточностью. Он умер от осложнений, вызванных болезнями сердца», — сообщил Вера Долженкова.

Прощание с Соломоном Выгоном состоится в четверг, в 12.00 в салоне обрядовых услуг на ул. Беленца, 14.

Соломон выгон родился 6 августа 1937 года в Астрахани. В 1956 году окончил томскую школу, а после Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1964 года Соломон Выгон стал корреспондентом газеты Томского обкома ВЛКСМ «Молодой ленинец». С 1970 года работал в «Красном знамени», с 1993 по 2018 — в «Аргументах и фактах». Обладатель многих наград, в числе которых медаль «За достижения».

Соломон Выгон — был членом союза журналистов на протяжении 53 лет. За высокий профессионализм с 2000-х годов Соломона Выгона называют «патриархом томской журналистики».

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