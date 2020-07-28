«Эксперт РА» присвоило Томской области рейтинг «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом

28 июля 2020 / Томский Обзор

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Томской области рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB+», прогноз по рейтингу — «стабильный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на агентство.

Агентство присвоило Томской области кредитный рейтинг впервые.

По данным «Эксперт РА», налоговые и неналоговые доходы (ННД) обеспечивают 73,2% всех доходов бюджета Томской области. В 2019 году ННД сократились на 0,1% из-за снижения поступлений по налогу на прибыль организаций (на 8,9%, или на 1,5 млрд рублей) в связи с сокращением поступлений от АО «Томскнефть» (MOEX: TOMG) ВНК» на 1,9 млрд рублей. Также на показатель повлияло снижение поступлений по налогу на имущество организаций (на 9,9%, или на 687 млн рублей) из-за исключения движимого имущества из объектов налогообложения.

«Сырьевые преимущества региона и высокая концентрация экономики на одной отрасли несут в себе риски, связанные с зависимостью от волатильности цен на рынке углеводородов, что находит отражение в финансовой устойчивости региона и влияет на доходную часть бюджета», — отмечается в сообщении.

Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает показатель расходов на обслуживание долга в 2019 году — 1,5 млрд рублей, или 3,1% ННД.

Объем доходов бюджета Томской области по итогам 2019 года составил 67,2 млрд рублей, объем расходов — 70,6 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 79,601 млрд рублей, расходы — 82,926 млрд рублей, дефицит — 3,326 млрд рублей, или 5,7% расходов.

Госдолг Томской области на 1 июля составил 35,74 млрд рублей, в том числе 13,547 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 16,197 млрд рублей — на ценные бумаги, 6 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 32,279 млрд рублей.

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