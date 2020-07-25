Томичей приглашают на экскурсию в «томские джунгли»

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2020 // Фото: Владимир Дударев

В воскресенье 26 июля в 11:00 и в среду 29 июля в 19:00 томичей приглашают на прогулку по живописным природным уголкам города.

«Мы называем эту экскурсию прогулкой-путешествием. Люди получат новый опыт и откроют для себя свой родной город заново. Они окажутся в так называемых „томских джунглях“, это уголок практически нетронутой природы в самом центре Томска», — рассказывает томский гид Элина Михальцова.

Элина расскажет о том, сколько в городе родников, кто за ними ухаживает и какими свойствами обладает вода в природных источниках. Участники встречи узнают об особенностях Университетского озера и увидят висячий пруд.

«Мы с гостями будем гулять по университетскому озеру, пройдем через университетскую рощу и окажемся на территории ботанического сада. Там мы увидим, послушаем и обязательно потрогаем томские родники. Кроме этого мы сможем посмотреть на артефакты, оставшиеся от томского водопровода, сделанного в 1885, ему в этом году уже 135 лет», — рассказывает экскурсовод.

Поскольку еще не сняты все ограничения всвязи с карантином, будут предприняты все меры, чтобы обеспечить безопасность каждому участнику прогулки.

«Экскурсия будет проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, поэтому гости приходят с масками сами, но если нет, то у меня всегда есть запас масок. Тесного контакта у нас нет, в закрытых помещениях мы не бываем. Поскольку мы на открытой территории, будет соблюдаться социальная дистанция», — отмечает экскурсовод.

Место встречи — у здания Московский тракт, 12. Предварительная запись по телефону 89832387217.

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