Томского участкового подозревают в избиении задержанного
В Томске участкового задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По предварительным данным, 6 июля подозреваемый, находясь при исполнении, применил силу и наручники к гражданскому лицу без достаточных на то оснований. После страж порядка доставил его в опорный пункт полиции, где «причинил ему телесные повреждения».
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).
Задержанному предъявлено обвинение. Сейчас рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД отметили, что по данному факту в ведомстве назначена служебная проверка.
«В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.