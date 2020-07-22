Томского участкового подозревают в избиении задержанного

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске участкового задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 6 июля подозреваемый, находясь при исполнении, применил силу и наручники к гражданскому лицу без достаточных на то оснований. После страж порядка доставил его в опорный пункт полиции, где «причинил ему телесные повреждения».

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Задержанному предъявлено обвинение. Сейчас рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД отметили, что по данному факту в ведомстве назначена служебная проверка.

«В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

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