Иномарка въехала в два столба и жилой дом в Томской области, пострадали двое

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 20 июля, в селе Каргасок произошло ДТП, в результате которого пострадали двое, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 10.12. По предварительным данным, 30-летний водитель Toyota Ipsum выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением и потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги, наехал на опору ЛЭП, затем выехал на перекресток, где также столкнулся с опорой линий электропередач. После иномарка продолжила движение, протаранила ограждение и столкнулась с жилым домом.

В результате ДТП два пассажира Toyota были доставлены в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Каргасокскому району по телефону: 8 (38253) 2-13-60.

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