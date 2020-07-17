Генподрядчик строительства китайского ЛПК в Томской области уведомил ФНС о самоликвидации

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2020 // Фото: pixabay.com

ООО «РусКитСтрой» (ранее — ООО «РосКитСтрой») уведомило Федеральную налоговую службу (ФНС) о самоликвидации, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Компания 15 июля направила в межрайонную инспекцию ФНС N7 по Томской области уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица.

О причинах такого решения не сообщается.

При этом менее месяца назад в отношении «РусКитСтроя» было прекращено дело о банкротстве. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Томской области в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «РусКитСтрой» принадлежит АО «РусКитИнвест», которое занимается реализацией проекта по строительству лесопромышленного комплекса в Асиновском районе Томской области. В задачи «РусКитСтроя» входит расчистка «территории строительной площади». В 2019 году чистая прибыль компании сократилась в 2,6 раза, до 31,5 млн рублей.

АО «РусКитИнвест», зарегистрированное в 2008 году для управления проектом ЛПК, контролируется китайским госучреждением «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ». В рамках инвестпроекта по строительству Асиновского ЛПК компания ввела несколько заводов: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит.

Тэги/темы: