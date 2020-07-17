К межведомственному проекту подготовки специалистов по охране труда в Томске присоединился еще один вуз

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2020 // Фото: freepik.com

К межведомственному проекту подготовки специалистов по охране труда в Томске присоединился еще один вуз. В предстоящем учебном году студенты Томского государственного архитектурно-строительного университета станут участниками проекта «Наставничество: новые грани профессионализма».

«ТГАСУ стал третьим вузом-участником программы, выстраивающей связи между вузами и производственными компаниями региона», - отмечают в Департаменте труда и занятости населения Томской области, при поддержке которого и реализуется проект. Ранее к нему присоединились ТУСУР и ТПУ.

Основное предназначение программы наставничества - практическая подготовка студентов вузов, которые выбрали специальность «Техносферная безопасность» - то есть, охрана труда. Это помогает их трудовой адаптации в организациях региона, а в перспективе дает возможность получить постоянную работу на производстве.

«Мы приглашаем опытных специалистов по охране труда, работающих в организациях - участниках проекта, в наставники к студентам, которые проходят производственную практику. Они помогают будущим специалистам получить практические навыки, влиться в коллектив, получить реалистичное представление о будущей работе» - поясняют в департаменте. По окончанию практики наставники заполняют чек-листы, который помогают следить за прогрессом молодого специалиста.

Проект «Наставничество: новые грани профессионализма» реализуется в Томской области с 2018 года.

За время его реализации, 30 студентов прошли практику в организациях самого разного профиля: «Газпром трансгаз Томск», «Томские Транспортные Линии», «Газпромнефть Восток», «ГОРСЕТИ», «Сибстройнефтегаз», «ТОЦОТ», «Томлесдрев», «Центр безопасности труда», «Деловой партнер охраны труда», «Сибкабель», ГАУЗ «ОКБ», «Томскнефтехим». По итогам практики под руководством наставников выпускники получили постоянную работу на предприятиях «Газпромнефть Восток», «Томскнефтехим» и «Сибстройнефтегаз».

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