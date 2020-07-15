Сведения о размере и других условиях оплаты размещения материалов предвыборной агитации в интернет-издании «Томский Обзор» для выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года

15 июля 2020 / Томский Обзор

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты размещения материалов предвыборной агитации в городе Томске в интернет-издании «Томский Обзор» (https://obzor.city) и в населенных пунктах Томской области при проведении выборов единый день голосования, назначенных на 13 сентября 2020 года.

Размещение на страницах интернет-издания «Томский Обзор»:

Услуги предоставляются на условиях 100% предоплаты.

ООО «Группа Вестсиб» оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ или общему формату издания.

Цены действительны до 31.10.2020 г.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 141, оф. 301

Тел./факс: +7 3822 32-20-19

E-mail: info@westsib.ru

Тэги/темы: