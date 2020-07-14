В Томске прогнозируют аномальную жару

14 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В Томске прогнозируют аномальную жару. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше ожидается по области в период с 15 по 19 июля. Такая же погода ожидается в соседней Новосибирской области.

Главное управление МЧС России по Томской области призывает жителей региона соблюдать меры личной безопасности и избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице.

«Особенно это касается пожилых людей, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Необходимо надевать головной убор, соблюдать питьевой режим» - отмечают сотрудники управления.

Жаркая погода также способствует увеличению числа природных пожаров. Крайне опасно разводить костры на территории дачных участков, частного жилого сектора, в лесу, местах отдыха, сжигать мусор, проводить иные огневые работы.

«В пожароопасный период жителям, посещающим лесные территории, запрещается поджигать траву и разводить костры. Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя, а затем подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами – постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем лесоохрану по телефону 8-800-100-94-00. Сообщите о найденном очаге возгорания и как туда доехать», - информирует ведомство.

Тэги/темы: