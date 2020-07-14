В Томске ждут пожелания и мнения горожан по изменению территории Буфф-сада

14 июля 2020 / Томский Обзор

Пожелания и мнения горожан по развитию и изменению территории Буфф-сада собирает Центр развития городской среды Томской области. Пройти анкетирование можно по ссылке. Участники анкетирования могут поделиться своим мнением касаемо будущего водного каскада, расположенного на территории сада, деревянных скульптур, изменений в озеленении и других вопросов, связанных с благоустройством этой популярной городской площадки.

Центр приступил к разработке проекта благоустройства томского Буфф-сада этим летом. Сами работы по приведению в порядок одного из старейших томских садов запланированы на 2021 год.

«Чтобы территория оставалась привлекательной для жителей, мы стараемся учесть пожелания каждого сразу на этапе сбора предложений», — отмечает руководитель центра Константин Казанцев.

Сад «Буфф», устроенный в начале ХХ века томским предпринимателем В. Л. Морозовым, был одним из главных развлекательных мест для горожан, его даже называли «уголком Парижа». На территории работал роскошный ресторан с кавказской кухней и верандой, биллиард, кегельбан, тир, буфеты.

Открылся и летний кинотеатр, на сцене площадки также ставились драматические спектакли и оперетты. Кстати, именно купец и ресторатор Морозов для своей супруги, которая очень любила кино, построил в 1916-м году и первый полноценный современный синематограф в центре Томска «Марс», почти через сто лет ставший «Киномиром».

Сад «Буфф», дореволюционные открытки

Через территорию сада протекала речка Еланка, или, как ее еще называли, Медичка. Со временем река заболотилась и обмелела, и давно течет по желобу, проложенному на трехметровой глубине.

После революции сад пережил ряд переименований — так он становился «Садом пионера», «Гоголевским», а к 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина в 1949 году Буфф-сад был переименован в «Детский парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина». Там установили бюст поэта — он переехал сюда из сквера у пассажирской пристани.

«Детский парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина»

Вместе с бюстом поэта в сквере остались стоять бюсты Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса, установленные в Буфф-саду еще в 1930-х. Правда, в 1964 или 1965 году Пушкин был варварски разрушен неизвестными, после чего остатки скульптуры увезли на свалку.

В 2005 году в Буфф-саду была выстроена деревянная Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии — реплика ранее утраченной кирхи, располагавшейся до революции на территории нынешнего Городского сада.

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Фото: Анна Кузнецова

Напомним, с 2004-х года до середины 2010-х Буфф-сад патронировала компания «Томскнефтехим». Тогда сад реконструировали, восстановили газоны, проложили дорожки, установили скамьи и деревянные скульптуры, устроили каскадный фонтан. В 2011 году в саду было снесено порядка 70 аварийных тополей. Позднее обрезка и снос деревьев в саду производилась в 2015 году.

К 2014 году в Буфф-саду планировали установить памятник няне Пушкина, Арине Родионовне. Инициативная группа даже разработала макет скульптуры — ее автором стал заслуженный художник России Владимир Мокроусов. В 2018 году заняться переоборудованием «Буфф-сада» собиралась компания «Сибагро», но и эти планы так и не были реализованы.

Сейчас в ремонте нуждается главная лестница сада - часть ее ступеней разрушены. Требует реконструкции и каскадный фонтан.

Благоустройство сада планируют осуществить в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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